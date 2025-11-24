Assemblee sindacali Anief nella Bat, parte il tour di Cesare Antifora dal 1° dicembre 2025
A partire dal 1° dicembre 2025, prende avvio nella provincia di Barletta-Andria-Trani il ciclo di assemblee sindacali ANIEF promosso dal Vicepresidente regionale Cesare Antifora. L’iniziativa, rivolta al personale docente e ATA delle scuole della BAT, rappresenta un'importante occasione di confronto e aggiornamento su temi cruciali per il mondo della scuola.
Le assemblee, previste in presenza dalle ore 11:00 alle 14:00, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
- 1 dicembre – Barletta (I.T.E.T. Cassandro-Fermi Nervi)
- 2 dicembre – Canosa (I.I.S.S. "L. Einaudi")
- 3 dicembre – Andria (I.C. "G. Verdi - P. Cafaro")
- 10 dicembre – Bisceglie (I.C. S.G. Bosco - Battisti Ferraris)
- 11 dicembre – San Ferdinando di Puglia (I.C. "De Amicis - Giovanni XXIII")
Durante gli incontri, il prof. Antifora illustrerà le novità normative, le proposte dell’ANIEF in materia di contrattazione, reclutamento, previdenza, tutele individuali e collettive, con uno spazio dedicato a domande e consulenze.