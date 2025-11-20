Manfredonia, incendio in appartamento: anziana salvata dai vigili del fuoco

MANFREDONIA - Questa mattina un incendio, con ogni probabilità partito dalla cucina, ha interessato un appartamento situato nel quartiere Monticchio, alla periferia di Manfredonia (Foggia). Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’abitazione, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

All’interno dell’appartamento si trovava un’anziana di 91 anni, prontamente tratta in salvo dai soccorritori. Oltre all’anziana, altri tre inquilini dello stabile e un vigile del fuoco sono stati trasportati in ospedale per accertamenti a seguito dell’inalazione di fumo.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, compresa una gru, insieme alle forze dell’ordine e alla polizia locale di Manfredonia. Lo stabile è stato evacuato per consentire ai tecnici comunali e ai vigili del fuoco di effettuare tutti i controlli necessari prima di stabilire il possibile rientro degli abitanti negli appartamenti.

Il sindaco Domenico La Marca ha espresso gratitudine verso tutti gli operatori impegnati nell’emergenza: “La macchina amministrativa, quella dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine si è messa prontamente in moto. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti per quanto fatto, per l’impegno profuso, anche in condizioni di pericolo, per mettere in sicurezza la popolazione”.

Al momento le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli investigatori, ma l’ipotesi più probabile resta un’origine accidentale dalla cucina.