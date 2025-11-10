TEDx torna a Lecce con 'Semi' e guarda al futuro



LECCE - TEDx torna a Lecce e guarda al futuro. "Semi" è il tema scelto per l'edizione 2025, in programma domenica 16 novembre, al Teatro Apollo, a partire dalle ore 17. Il capoluogo Salentino fa parte di un percorso "made in Puglia" iniziato a Taranto, proseguito a Bari che arriva a Lecce. "GenerAzioni" è il filo conduttore che ha unito i tre momenti: Radici (Taranto), Strati (Bari), Semi (Lecce). Le generazioni plasmano il tempo e lo spazio, intrecciano passato, presente e futuro in un continuo ciclo di trasformazione.





TEDx Lecce 2025 pone domande, s'interroga, racconta il territorio, le sue peculiarità, le eccellenze, le strade già tracciate e le nuove prospettive. Quali semi stiamo piantando? E quali strumenti lasciamo alle prossime generazioni per coltivare il futuro? Un invito alla responsabilità, alla cura, alla scelta di ciò che vogliamo far crescere. Tutto questo diventa terreno condiviso, un luogo in cui portare visioni e pratiche, per capire come preparare il domani.





L'evento è organizzato da ITS Academy Mobilità, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lecce e dell'Associazione Istituto di Culture Mediterranee. Con “GenerAzioni” ITS Academy Mobilità ha unito e raccontato tre importanti città della Puglia. Un progetto lungimirante e innovativo, un grande impegno organizzativo ripagato dall'attenzione e dal calore del pubblico come dimostrano i tre sold out raggiunti a Taranto, Bari e Lecce.





Un'importante peculiarità del progetto è quella di devolvere interamente in beneficenza l'incasso della serata. A Lecce, TEDx sostiene l'associazione OlivaMi che opera in favore della rinascita degli uliveti nel Salento. Per ogni biglietto venduto, infatti, verrà piantato un ulivo resistente alla Xylella, un’azione concreta per ridare respiro a una terra ferita.





TEDx Lecce 2025 è stato presentato questa mattina nel Convitto Palmieri, sede della “Fabbrica delle Parole”, il museo della stampa di Lecce. Una scelta non casuale per un evento incentrato sulle idee, sulle parole, sulle competenze. Sono intervenuti l'assessore del Comune di Lecce alle Politiche Giovanili, Gabriella Margiotta; il presidente della Fondazione ITS Academy Mobilità, Silvio Busico; il direttore artistico, Cesare De Virgilio Suglia; Antonio Fuso e Andrea Cortesi componenti del team organizzativo; Paolo Paticchio dell'Istituto di Culture Mediterranee; Valentina Turi di OlivaMi.





“Il tema scelto da TEDx Lecce per questa edizione è molto interessante – ha detto l'assessore Gabriella Margiotta - parlando di semi, il pensiero corre subito agli alberi, cioè a qualcosa che seminiamo affinchè cresca nel migliore dei modi; così come per i nostri giovani cerchiamo di costruire occasioni di crescita, di formazione e di sviluppo”.





“TEDx Lecce 2025 si annuncia come un evento straordinario – ha aggiunto Silvio Busico - il sold out raggiunto in pochi giorni dimostra che i giovani hanno sete di cultura e vogliono avvicinarsi alla cultura. Dopo Taranto e Bari, portiamo anche nella capitale del Salento il filo conduttore delle GenerAzioni, sviluppando il tema specifico Semi. Il seme non si vede finché qualcosa non accade, è questo il suo fascino. Gli speaker che domenica si alterneranno sul palco del teatro Apollo racconteranno cosa questa magnifica terra sta seminando, quali sono le idee, i progetti, ma anche le realtà che già operano con successo, frutto dei semi coltivati negli anni scorsi”.





“I semi sono un potenziale – ha sottolineato Cesare De Virgilio Suglia – perchè dai semi può nascere una foresta, ma possono essere anche anche semi di conoscenza. Nella conferenza-spettacolo del 16 novembre il tema sarà declinato in vari aspetti: dalla sostenibilità ambientale alla medicina; dall'istruzione fino alle idee che, talvolta, si diffondono in maniera dirompente”.





Antonio Fuso ha ricordato la genesi di TED e di come, negli anni, sia diventato “un evento indipendente che racconta la contemporaneità e genera idee”. “Si tratta di un grande sforzo organizzativo” ha aggiunto Andrea Cortesi. Paolo Paticchio, ha invitato “a diffondere semi di confronto e dialogo” ed a rivalutare il valore della pazienza. Valentina Turi ha annunciato che con “i semi donati da TEDx a Lecce nascerà un area verde con centinaia di alberi di ulivo”.





Nove speaker di grande spessore e qualità si alterneranno sul palco del teatro Apollo, tra cui la professionista della moda sostenibile Giorgia Palmirani; la giornalista e cantante Alessandra Caiulo; la corrispondente di guerra Francesca Borri. Ospiti musicali gli Articolo 31, Claudio Prima & Seme e Coro a Coro. La conduzione è affidata ad un presentatore di comprovata esperienza come Mauro Pulpito.