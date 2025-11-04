Molfetta, 14enne cade dal ponte: salvato da un gruppo di ragazzi di passaggio

MOLFETTA – Attimi di paura la sera del 2 novembre a Molfetta, dove un ragazzo di 14 anni è caduto dal ponte di via Cavalieri di Vittorio Veneto. A salvarlo è stato un gruppo di giovani che si trovava a passare in zona e che, udendo un tonfo e notando movimenti sospetti tra la vegetazione, si è avvicinato scoprendo il ragazzo ferito.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri, raggiunti poco dopo anche dal fratello del giovane, che lo stava cercando.

Il 14enne, in condizioni serie ma cosciente, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari e successivamente trasferito all’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”, nel reparto di Ortopedia.

Ha riportato fratture al gomito e al bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Grazie al tempestivo intervento dei ragazzi che hanno lanciato l’allarme, la caduta non si è trasformata in tragedia.