Mesagne. RSA Sant'Antonio di Padova: grande partecipazione alla mostra conclusiva del progetto 'Scatti di Emozione'



Nel pomeriggio di oggi, presso la RSA S. Antonio di Padova, ospiti, familiari e operatori hanno preso parte con entusiasmo alla mostra finale del progetto "Scatti di Emozione", un laboratorio di fotografia che ha coinvolto alcuni ospiti della struttura. Il percorso è stato guidato dall'educatrice, dall'assistente sociale, dalle Suore Antonine e dal fotografo Roberto Muscio, che hanno accompagnato i partecipanti in un viaggio creativo tra memoria, emozioni e nuove forme di espressione.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare la memoria e le capacità cognitive attraverso la narrazione visiva, promuovendo al tempo stesso il benessere relazionale degli ospiti. Il laboratorio ha infatti favorito momenti di incontro e scambio, coinvolgendo attivamente i familiari e i giovani della parrocchia di Mater Domini, rafforzando così il senso di comunità e il piacere di stare insieme.





La mostra allestita all’interno della RSA celebra e valorizza il percorso svolto: gli scatti realizzati dagli ospiti, sia negli ambienti della struttura sia all’esterno, raccontano frammenti di vita, emozioni e ricordi, restituendo uno sguardo autentico e personale sul loro vissuto quotidiano. Attraverso la condivisione pubblica delle loro opere, il progetto ha contribuito ad accrescere autostima, fiducia e consapevolezza nelle proprie capacità espressive.









































La RSA S. Antonio di Padova rinnova il proprio impegno nel promuovere attività che sostengano l’inclusione sociale, la creatività e il benessere delle persone accolte, consapevole del valore che esperienze come “Scatti di Emozione” portano alla comunità.