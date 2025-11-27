Michele Emiliano punta al ritorno in magistratura: ricostruzione della carriera e stipendio raddoppiato

BARI - Michele Emiliano, governatore uscente della Regione Puglia, prepara il rientro in magistratura, in attesa di cedere ufficialmente il posto al neo presidente Antonio Decaro e di conoscere gli scenari per le elezioni del 2027. Emiliano ha aggiornato il proprio curriculum includendo gli atti amministrativi firmati sia come sindaco di Bari sia come presidente della Regione. Con la settima valutazione di professionalità, potrebbe percepire uno stipendio netto di circa 7mila euro al mese, raddoppiato rispetto a quando lasciò la magistratura per candidarsi a sindaco di Bari.

La pratica è stata presentata al Consiglio giudiziario di Bari e sarà ora valutata prima di passare alla Quarta commissione del Csm e poi al Plenum.

“Non ho chiesto alcun aumento di stipendio, è una sciocchezza totale. Ogni lavoratore, quando torna, chiede la ricostruzione della carriera ed è stata cosa accaduta ad altri magistrati che sono rientrati. E comunque ho 66 anni, mi manca poco alla pensione”, ha precisato Emiliano a LA7 durante il programma Tagadà.