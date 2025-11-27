Domenica 30 novembre a Nardò torna la rassegna 'Piccoli sguardi' con 'L'Insolito Cappuccetto Rosso' del Centro R.A.T./Teatro dell'Acquario di Cosenza



Prosegue con questi appuntamenti la Stagione teatrale del Teatro Comunale di Nardò (Le) frutto della collaborazione tra il Comune di Nardò e Puglia Culture con TerramMare Teatro. Questa 16esima edizione si snoda lungo 32 appuntamenti fino ad aprile 2026: 10 spettacoli di prosa, tra titoli di grande richiamo e produzioni di qualità, 10 di teatro contemporaneo con la rassegna "Quarta Parete" che esplora linguaggi decisamente nuovi della scena più attuale, 8 messinscene "Piccoli sguardi" per bambini e famiglie e 4 concerti lirico-musicali per la sezione "Mettiamoci all’Opera". Un cartellone capace di parlare a pubblici diversi e di rendere lo storico teatro "bomboniera" del Salento un punto di riferimento culturale per il territorio.





Importante è formare il pubblico di domani. E per questo un ruolo fondamentale lo ha la rassegna Piccoli sguardi. Domenica 30 novembre alle ore 17, il Centro R.A.T/Teatro dell’Acquario di Cosenza arriva a Nardò con L’insolito cappuccetto rosso, di e con Francesco Liuzzi e Rossana Micciulli.





Una favola che tutti conoscono… o forse no! Due personaggi buffi e curiosi arrivano in scena e provano a raccontare Cappuccetto Rosso in modo diverso. I protagonisti sembrano quelli di sempre – la mamma, la nonna, il cacciatore – ma qualcosa non torna. E se la storia non fosse andata proprio così? Il cacciatore, trasformato in un divertente investigatore, indaga tra gag, risate e sorprese, coinvolgendo il pubblico in un viaggio pieno di colpi di scena. Ma cosa ha fatto davvero Cappuccetto nel bosco? E il Lupo è davvero così cattivo? Uno spettacolo su due livelli: uno ironico e colorato per divertire i più piccoli, l’altro poetico e riflessivo per far pensare anche i grandi. Una favola da riscoprire insieme, per guardarla con occhi nuovi e capire che a volte la vera paura… non ha i denti!





Età consigliata dai 5 anni.





Ticket 5 euro.





Mercoledì 3 dicembre, ore 21, al Teatro Comunale di Nardò il primo appuntamento della stagione di prosa con Ubi Maior. In scena Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz, con Barbara Begala e Matteo Taranto, su testo di Franco Bertini, per la regia di Enrico Maria Lamanna, con musiche originali Adriano Pennino.





Tito ha vent’anni ed è molto più di un campione olimpico di scherma: è brillante, determinato e carismatico. Il successo non lo ha cambiato: resta fedele ai suoi valori, lontano dalle lusinghe del denaro e della notorietà. Vive per lo sport, sempre in viaggio, senza mai sentire il bisogno di una casa tutta sua. Finché un messaggio del padre lo costringe a tornare. C’è un problema serio, nato da una leggerezza della madre, che ora coinvolge un uomo pericoloso. Tito si trova così di fronte alla sfida più difficile: non su una pedana, ma nella vita vera, dove non esistono regole né arbitri. I genitori, da sempre punti di riferimento, mostrano fragilità inaspettate, e lui stesso scoprirà lati di sé mai conosciuti. Per salvare chi ama, Tito dovrà scegliere: restare fedele ai suoi principi o metterli da parte.





Ticket Prosa da 20 a 8 euro con riduzione (on line su www.vivaticket.com)





Il Teatro Comunale di Nardò è in Corso Vittorio Emanuele II (centro storico).









Biglietti in vendita al botteghino del Teatro e – solo appuntamenti di prosa - su www.vivaticket.com

Orari BIGLIETTERIA mercoledì 17:30/19:30 - sabato 10:30/12:30

TEL. 3486722242 - 3208949518 - 3293504825





Tutti i dettagli su terrammareteatro.it





Teatro Comunale di Nardò

Stagione Teatrale 2025/2026

16ª edizione

