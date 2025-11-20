Mondiale 2026: l’Italia pesca l’Irlanda del Nord nei playoff

– Si sono svolti oggi a Zurigo i sorteggi per i playoff di qualificazione al Mondiale USA 2026. L’Italia, inserita nel Path A, affronterà in semifinale l’Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo a Bergamo.

In caso di vittoria, la finale, prevista per il 31 marzo, vedrà gli azzurri impegnati in trasferta contro la vincente del match tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha commentato il sorteggio ai microfoni di RaiSport: “Pensiamo alla prima partita. L’Irlanda del Nord è una squadra alla nostra portata. Gioca nel suo stile, molto fisica, lotta sulle seconde palle. Ci sarà da fare una grande partita, ma ce la possiamo giocare”.

L’avventura verso il Mondiale entra ora nel vivo con questo primo decisivo step per gli azzurri, che puntano a consolidare la propria presenza nella rassegna iridata del 2026.