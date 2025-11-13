Minervino Murge e Andria: arrestato 19enne dopo inseguimento nella notte

MINERVINO MURGE – Notte di adrenalina sulle strade tra Minervino Murge e Andria: i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Andria hanno arrestato un, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di

L’arresto è avvenuto durante un normale servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione dei furti. Nei pressi dell’Ospedale di Minervino Murge, i militari hanno notato un’utilitaria sospetta con a bordo tre individui incappucciati. Al momento dell’alt imposto dai Carabinieri, il conducente ha accelerato, tentando di speronare il veicolo dell’Arma e dando il via a un inseguimento lungo la S.P. 230 in direzione Andria.

Il veicolo, risultato rubato a Milano, ha proseguito la fuga con manovre pericolose, lanciando oggetti contro l’auto dei Carabinieri e costringendo altri automobilisti a fermarsi per evitare incidenti. All’altezza della SP 231, nel territorio di Canosa di Puglia, l’auto ha terminato la corsa contro un muretto a secco: il conducente è stato bloccato, mentre gli altri due occupanti sono riusciti a fuggire a piedi.

All’interno del veicolo i Carabinieri hanno rinvenuto strumenti da scasso, tra cui chiavi adulterine e un piede di porco, tutti sequestrati.

Il giovane, condotto inizialmente nel carcere di Trani, è stato poi posto agli arresti domiciliari su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari. Le indagini proseguono per identificare i due complici ancora a piede libero.