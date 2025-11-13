Note di Puglia: a Molfetta la stagione concertistica 2025/2026 si inaugura con Anna Tifu e il Tango Quartet

MOLFETTA – Si alza il sipario sulla stagione concertistica 2025/2026 dell’Orchestra da Camera “Note di Puglia”. La presentazione ufficiale del programma si terrànell’Auditorium Madonna della Rosa (viale Papa Giovanni Paolo II, 121), con la partecipazione della direttrice artistica Anna Tifu e della presidente Antonella Spagnoletti.

La serata inaugurale prenderà il via alle 20.30, sempre nello stesso auditorium, con un concerto firmato dalla violinista di fama internazionale Anna Tifu, accompagnata dal suo Tango Quartet composto da Massimiliano Pitocco (bandoneon), Romeo Scaccia (pianoforte) e Gianluigi Pennino (contrabbasso). Il programma rende omaggio ad Astor Piazzolla, padre del Tango Nuevo, con brani iconici come Adios Nonino, Libertango, Oblivion e Milonga del Angel. A questi si aggiungono virtuosismi di Pablo de Sarasate sulla Carmen di Bizet e composizioni originali di Romeo Scaccia, tra cui Not Yet e Sardinian Tango.

“Note di Puglia”, riconosciuta il 27 giugno 2025 come Centro di Produzione Musicale dal Ministero della Cultura, si conferma un punto di riferimento nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla promozione della musica, alla parità di genere e alla formazione dei giovani talenti. La stagione 2025/2026 prosegue nella linea di qualità, multidisciplinarità e valorizzazione delle identità culturali del Mediterraneo che hanno reso l’orchestra un progetto di eccellenza tutto al femminile.

Il concerto inaugurale unisce tradizione e innovazione, passione e ricerca sonora, dissolvendo i confini tra musica “alta” e popolare, e apre ufficialmente un calendario di appuntamenti destinati a coinvolgere musicisti di caratura internazionale e appassionati di tutte le età.

📅 Data e orario inaugurale: sabato 15 novembre 2025, ore 20.30

📍 Luogo: Auditorium Madonna della Rosa, Molfetta



