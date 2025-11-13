Estate di San Martino al capolinea: dal weekend torna il maltempo sull’Italia

BARI – Dopo qualche giorno di stabilità e temperature miti, l’volge al termine. Secondodi 3bmeteo.com, l’anticiclone afro-mediterraneo che ha garantito bel tempo sulla Penisola inizierà a indebolirsi già dal fine settimana, lasciando spazio a una fase di

Piogge al Nord e Centro nel weekend

Il peggioramento inizierà venerdì sera al Nordovest, sull’alto versante tirrenico e sulle Alpi orientali, con prime piogge e annuvolamenti. Sabato le precipitazioni si intensificheranno soprattutto su Liguria, Versilia, Lunigiana, Garfagnana, alto Piemonte e Prealpi lombarde. Domenica il maltempo si estenderà a tutto il Nord, interessando ancora Toscana e parte della Sardegna, con fenomeni localmente intensi e accumuli fino a 50-60 mm.

Le restanti regioni del Centro e del Sud resteranno più ai margini del peggioramento, con tempo asciutto ma non sempre soleggiato.

Maltempo anche la prossima settimana

Secondo Mazzoleni, la fase instabile potrebbe proseguire per buona parte della settimana successiva, coinvolgendo tutto il territorio italiano. Un flusso umido proveniente dall’Europa settentrionale porterà fenomeni più diffusi al Centro-Sud, soprattutto sui versanti tirrenici e sull’Appennino. Al Nord le piogge saranno alternate a schiarite, con possibili nuovi peggioramenti entro il weekend del 22-23 novembre.

Temperature in calo al Nord, in rialzo altrove

Il maltempo determinerà un calo termico al Nord, con massime di 12-15°C nel Nordovest, mentre al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori le temperature resteranno ancora miti, fino a 20-22°C. Verso fine settimana prossimo, l’ingresso di correnti più fredde dal Nord Europa potrebbe portare un deciso calo delle temperature a partire dal Nord Italia.

In sintesi, la breve “Estate di San Martino” lascia spazio a una fase più autunnale e instabile, con piogge e temperature in calo soprattutto al Nord, mentre al Sud e sulle Isole si registrerà un clima ancora mite fino a metà settimana.