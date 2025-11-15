Molfetta, al via la stagione concertistica 2025/2026 dell’Orchestra da Camera “Note di Puglia”

MOLFETTA – Inizia oggi la nuova stagione concertistica dell’Orchestra da Camera “Note di Puglia”, con un programma ricco di ospiti e generi musicali diversi. La stagione 2025/2026, presentata questa mattina nell’auditorium Madonna della Rosa, promette un percorso musicale di alto livello, con attenzione alla valorizzazione del patrimonio musicale nazionale e internazionale.

Ad inaugurare la stagione sarà la direttrice artistica Anna Tifu, violinista di fama internazionale, insieme al suo Tango Quartet, con un omaggio al grande Astor Piazzolla. Tra gli ospiti attesi figurano il violoncellista Enrico Dindo, il pianista Giuseppe Andaloro, il Cinquetto del teatro San Carlo di Napoli, il Coro Lirico “Città di Bitonto”, il Quartetto Adorno e il Grittani Ensemble, con spettacoli che attraversano classica, jazz, teatro e musica contemporanea.

Antonella Spagnoletti, presidente dell’Orchestra, sottolinea il prestigio ottenuto con il riconoscimento del Ministero della Cultura come Centro di Produzione Musicale, confermando Note di Puglia come punto di riferimento nazionale e internazionale. Anna Tifu evidenzia come la stagione offrirà al pubblico un viaggio attraverso generi e linguaggi diversi, con interpreti capaci di emozionare e rendere ogni concerto un’esperienza unica.

Per maggiori informazioni su date e biglietti, visitare il sito www.notedipuglia.com.