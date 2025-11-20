Si chiude a Bari la mostra “INA-Casa Via del Mare: performance di parola tra gesto e architettura”
BARI – Domenica 23 novembre Spazio Murat ospiterà l’ultima apertura straordinaria della mostra “INA-Casa Via del Mare: performance di parola tra gesto e architettura”, curata da studioconcreto (Laura Perrone e Luca Coclite). L’esposizione, visitabile dalle 11:00 alle 19:00, offre un approfondimento sul piano INA-Casa (1949–1963) e sulle relazioni tra corpo, architettura e linguaggio.
Il percorso multidisciplinare propone testi, materiali d’archivio e opere di artisti come Gianfranco Baruchello, Chiara Camoni, Giuseppe De Mattia e Claire Fontaine, oltre a contributi di registi, fotografi e dancemaker. L’obiettivo è indagare il senso dell’abitare contemporaneo e il ruolo degli spazi collettivi nella costruzione della vita quotidiana.
Un focus particolare è dedicato al complesso INA-Casa di Via del Mare a Lecce, primo lotto abitativo approvato dalla Commissione Comunale Edilizia della città, con l’esposizione delle celebri formelle policrome realizzate da Pietro De Laurentiis, Guerrino Tramonti e Publio Morbiducci, simboli di identità e comunità.
Promossa dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzata con il contributo di partner locali e istituzionali, la mostra conferma il ruolo di Spazio Murat come hub culturale e artistico, punto di incontro tra arte contemporanea, architettura e territorio.
Info pratiche:
- Date: 30 ottobre – 23 novembre 2025
- Luogo: Spazio Murat, Piazza del Ferrarese, Bari
- Biglietti: Intero €3 | Ridotto €1 | Gratuito per persone disabili e bambini fino a 10 anni
- Partner: Arca Sud Salento, Archivio Storico Ina Assitalia