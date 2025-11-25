Monteiasi, assalto notturno a bancomat con esplosivo: indagini in corso

MONTEIASI – La scorsa notte, intorno alle 3, uno sportello bancomat della filiale dela Monteiasi è stato preso di mira da un assalto con. La deflagrazione ha provocato gravi danni al dispositivo e all’area circostante. Al momento non è ancora quantificato il bottino.

Dopo le segnalazioni dei residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri delle compagnie di Martina Franca e Grottaglie, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato le indagini. Le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni per ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’assalto sarebbe stato messo a segno con la tecnica della cosiddetta “marmotta”, la stessa utilizzata dieci giorni fa nel colpo al bancomat di Montemesola. Proprio in relazione a quell’episodio, nelle campagne di Crispiano è stata recuperata un’auto utilizzata dai malviventi, con targhe rubate. Gli investigatori non escludono un collegamento tra i due episodi e proseguono gli accertamenti.