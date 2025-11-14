Trinitapoli si illumina di blu per la Giornata Mondiale del Diabete

TRINITAPOLI - Il 14 novembre 2025, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Palazzo di Città di Trinitapoli si illuminerà di blu, colore simbolo della lotta contro questa patologia. Iniziativa promossa da Fondazione Italiana Diabete, rappresentata in Puglia dal concittadino Domenico di Biase.

L’Amministrazione Comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione e informazione promossa dalla International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per richiamare l’attenzione su una malattia che rappresenta oggi una vera emergenza sanitaria globale.

In Italia sono oltre tre milioni le persone che convivono con il diabete, e molte altre ne sono affette senza saperlo.

Istituita nel 1991, la Giornata Mondiale del Diabete è stata riconosciuta nel 2006 anche dalle Nazioni Unite come “United Nations Day”, a testimonianza della sua rilevanza internazionale.

Il Sindaco Francesco di Feo dichiara:

“Con il blu che illumina il nostro Palazzo, Trinitapoli si unisce alle città che credono nella prevenzione e nella salute come valori condivisi.”

L’Assessore alla Salute Maria Rosaria Capodivento aggiunge:

“Illuminare il Palazzo di Città è un gesto simbolico ma potente: ci ricorda che prevenzione e informazione sono fondamentali per combattere il diabete.”

Con questa iniziativa, l’Amministrazione Comunale di Trinitapoli rinnova il proprio impegno nella promozione della salute e della consapevolezza, perché solo una comunità informata può essere una comunità più sana e solidale.

La salute di ciascuno è il benessere di tutti.







