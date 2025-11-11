Musetti sconfitto da Fritz alle Atp Finals, vincono Bolelli e Vavassori

Nelleè stato sconfitto dall’americanocon il punteggio di

Nel primo set, l’americano ha dominato grazie a un servizio preciso e potente, che ha messo in difficoltà l’italiano. Nel secondo parziale c’è stato maggiore equilibrio fino al 4-4, poi Fritz ha preso il sopravvento con un rovescio incisivo e colpi profondi da fondo campo, chiudendo l’incontro in due set.

Negli altri match del singolare, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha superato l’australiano Alex De Minaur per 7-6 6-2, mentre il tedesco Alexander Zverev ha avuto la meglio sull’americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3 7-6.

Nel torneo di doppio, sempre a Torino, buone notizie per l’Italia: la coppia Simone Bolelli – Andrea Vavassori ha vinto 7-5 6-3 contro i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool.

Negli altri incontri, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos hanno battuto i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz per 6-4 4-6 10-6, mentre i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski si sono imposti 6-3 7-5 sul salvadoregno Marcelo Arevalo e sul croato Mate Pavic.