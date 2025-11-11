🔴 Tragedia a San Severo: muore il carabiniere Sebastiano Marrone in un incidente stradale

SAN SEVERO - È morto ieri, carabiniere di 23 anni, in unavvenuto lungo la, a circa dieci chilometri da, in provincia di Foggia.

Secondo le prime ricostruzioni, il militare si trovava da solo sull’auto di servizio quando ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Marrone stava rientrando alla stazione di San Severo, dove prestava servizio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine e la Polizia Stradale.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo cordoglio tramite un post sull’account X del dicastero: