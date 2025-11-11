🔴 Tragedia a San Severo: muore il carabiniere Sebastiano Marrone in un incidente stradale
SAN SEVERO - È morto ieri Sebastiano Marrone, carabiniere di 23 anni, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 109, a circa dieci chilometri da San Severo, in provincia di Foggia.
Secondo le prime ricostruzioni, il militare si trovava da solo sull’auto di servizio quando ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Marrone stava rientrando alla stazione di San Severo, dove prestava servizio.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine e la Polizia Stradale.
Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo cordoglio tramite un post sull’account X del dicastero:
“La notizia della scomparsa del carabiniere Sebastiano Marrone mi addolora profondamente. Un servitore dello Stato che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale in provincia di Foggia, nello svolgimento del proprio servizio. In questo momento di profonda tristezza, a nome mio e di tutta la Difesa esprimo vicinanza ai familiari, al comandante generale Salvatore Luongo e a tutti i colleghi dell’Arma.”