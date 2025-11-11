Berisha e Ramadani convocati nella Nazionale albanese
FRANCESCO LOIACONO - I centrocampisti del Lecce, Medon Berisha e Ylber Ramadani, sono stati convocati dalla Nazionale albanese per le prossime gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
L’Albania sarà impegnata in due incontri: il primo giovedì 13 novembre in trasferta contro l’Andorra, e il secondo domenica 16 novembre a Tirana, dove affronterà la forte Inghilterra.
Terminati gli impegni con la selezione albanese, Berisha e Ramadani faranno rientro a Lecce martedì 18 novembre, per unirsi nuovamente al gruppo giallorosso in vista della ripresa del campionato.
La Serie A infatti si fermerà nel weekend di sabato 15 e domenica 16 novembre per la consueta sosta dedicata alle Nazionali. Alla ripresa, il Lecce sarà atteso da una trasferta impegnativa: domenica 23 novembre alle ore 18 i salentini affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, nella dodicesima giornata di andata.
L’obiettivo della squadra di Luca Gotti resta la salvezza, traguardo che il Lecce cercherà di raggiungere anche grazie al contributo dei suoi nazionali, protagonisti pure in campo internazionale.