Nardò, da sei giorni nessuna traccia di Tatiana: ricerche senza sosta per la 27enne scomparsa

NARDO' - Sono sei giorni che di Tatiana Tramacere non si hanno più notizie. La 27enne di Nardò sembra essersi dissolta nel nulla da lunedì scorso, quando si è allontanata da casa senza fare più ritorno. Da allora, nessun contatto, nessun segnale. La sua scomparsa è diventata un caso che tiene in apprensione un’intera comunità.

Le ricerche

La Protezione civile ha diffuso in tutta Italia le foto segnaletiche della giovane, perché se Tatiana si fosse allontanata volontariamente — ipotesi al momento ritenuta la più plausibile dagli investigatori — potrebbe trovarsi ovunque. Non emergono, ad oggi, elementi per sostenere piste diverse.

Il fratello, che vive e lavora a Udine, è tornato in Salento per partecipare alle ricerche. I due hanno un rapporto molto stretto, si sentono spesso, si vogliono bene. Proprio per questo, il fatto che Tatiana non gli abbia confidato eventuali intenzioni di una fuga lascia la famiglia ancora più smarrita.

La Prefettura di Lecce ha attivato il Centro di coordinamento per le ricerche, dispiegando sul territorio forze dell’ordine e volontari per setacciare zone urbane ed extraurbane. Ogni possibile pista viene valutata, ogni segnalazione verificata.

Gli elementi noti

Rimangono pochissime certezze. L’aspetto: Tatiana è alta circa 1 metro e 55, ha occhi chiari, capelli rossi, lisci e lunghi, e un sorriso che nelle foto oggi rimbalza ovunque, senza però produrre ancora alcun risultato concreto.

Qualcuno dice di averla vista in piazza a Nardò tra mercoledì e giovedì. Una testimonianza da confermare, come tutte quelle raccolte in questi giorni. La giovane è abituata a viaggiare e spostarsi anche per lavoro: potrebbe essersi allontanata dal Salento. Ma resta un interrogativo cruciale: perché non avvisare i genitori, come ha sempre fatto?

Una comunità in ansia

Nessuna pista viene esclusa, ma al momento non ci sono elementi che indichino pericoli imminenti. Le ricerche continuano senza sosta, con la speranza che Tatiana possa essere trovata presto e stare bene.