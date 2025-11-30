Serie C, girone C – Altamura ko in casa: il Sorrento vince 2-1 con una doppietta di D’Ursi
|Team Altamura
FRANCESCO LOIACONO - L’Altamura cade 1-2 al “D’Angelo” contro il Sorrento nella 16ª giornata del girone C di Serie C, al termine di una gara decisa in larga parte nel primo tempo. Protagonista assoluto D’Ursi, autore della doppietta che consegna i tre punti ai campani.
La partita
Avvio vivace del Sorrento: dopo appena 5 minuti Bolsius sfiora il vantaggio. Il gol arriva poco dopo, al 16’, quando D’Ursi trasforma un rigore concesso per un fallo di Grande. L’Altamura risponde al 31’ con una buona chance per Di Pinto, ma senza successo.
Nel finale di tempo i campani affondano ancora: al 40’ D’Ursi manca il bersaglio da buona posizione, ma al 43’ trova comunque il raddoppio dal dischetto, dopo un fallo di Mogentale su Cuccurullo. È 0-2 all’intervallo.
La ripresa
Nella seconda frazione l’Altamura prova a reagire. Al 12’ Florio sfiora il gol, mentre al 23’ Silletti colpisce la traversa di testa. Il forcing pugliese viene premiato al 35’: cross di Florio e tocco al volo di Agostinelli per l’1-2. Due minuti più tardi Florio va vicino al pareggio, ma la rimonta non si completa.
Classifica e prossimo turno
Altamura e Sorrento salgono entrambe a 16 punti, in zona bassa di classifica. Nel 17° turno l’Altamura affronterà il Giugliano sabato 6 dicembre alle 17:30 allo stadio “De Cristofaro”.