"Silenzio…ascolta": la nuova mostra di Francesco Schiavulli nella chiesa millenaria di San Martino

BARI - Un invito a rallentare, a mettere a tacere il frastuono quotidiano e ad aprirsi a un ascolto autentico. È questo il cuore di “Silenzio…ascolta”, la mostra personale dell’artista barese, curata dae promossa dall’, che sarà ospitata dal 4 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 nella suggestiva, nel cuore di Bari Vecchia.

La mostra si fonda su un’installazione di grande impatto visivo e simbolico: una piazza immaginaria a forma di orecchio gigante, metafora dell’ascolto intimo e profondo, arricchita da elementi che guidano il visitatore in un percorso di riflessione e consapevolezza. Tra questi si incontrano tartarughe e lumache, simboli di calma, lentezza e meditazione, le tre sfere nel palmo di San Nicola, emblema di generosità, speranza e pace, e tre libri, rappresentazione dell’accoglienza, dell’autoconoscenza e della capacità di ascoltare l’altro. L’opera chiede allo spettatore di fermarsi, osservare, respirare e soprattutto ascoltare.

La scelta della chiesa di San Martino non è casuale. L’antico edificio, ricco di memoria e spiritualità, dopo decenni di abbandono è al centro di un importante restauro che lo sta restituendo alla comunità. Ospitare una mostra che celebra il silenzio e il dialogo rappresenta così un ulteriore passo nel cammino di rinascita del luogo, un ponte tra passato e presente. L’esposizione si inserisce anche nel clima delle festività dedicate a San Nicola, figura universale di pace, accoglienza e dialogo. Un richiamo simbolico a recuperare l’essenza della vita, a lasciare da parte aggressività, superbia e indifferenza per tornare all’ascolto reciproco.

«Che bello ascoltare! – scrive Schiavulli nei pannelli introduttivi – Ascoltare e di nuovo ascoltare... senza parlare. Ora facciamo silenzio, chiudiamo gli occhi, sogniamo, accogliamo e ascoltiamo». Un invito semplice e potentissimo, in controtendenza rispetto alla fretta e al rumore che dominano le nostre città.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18:00, nella vicina Corte Bianchi Dottula (strada dei Dottula 10), con la presenza degli organizzatori e dell’artista. La mostra sarà aperta venerdì e sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 20:00 e domenica dalle 10:00 alle 12:00. Sono previste aperture straordinarie il 22, 23, 29 e 30 dicembre negli stessi orari, mentre la chiesa resterà chiusa il 26, 27 e 28 dicembre. L’ingresso è a contributo libero, destinato ai lavori di restauro della chiesa.

Nato a Bari nel 1963, Francesco Schiavulli è un artista noto a livello internazionale. La sua ricerca nasce dal teatro e dalla danza, grazie all’incontro con il coreografo Maurice Béjart, e si sviluppa attraverso lo studio del corpo nelle arti visive. La sua opera indaga identità ed emozioni, esplorando nuovi ritmi, nuovi sguardi, nuove percezioni. Tra le sue partecipazioni più importanti figurano il Castello Svevo di Bari nel 2010, la Biennale d’Arte di Venezia nel 2011, il Castello di Barletta – Palazzo De Nittis nel 2021 e l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi nel 2022. Nel 2008 Apulia Film Commission ha prodotto il suo cortometraggio artistico La passerella, visione poetica di Bari in una camminata immaginaria sul mare.

“Silenzio…ascolta” è più di un’esposizione: è un richiamo alla gentilezza, alla lentezza e alla relazione. Un invito a ritrovare il legame con se stessi e con l’altro, in un luogo che torna finalmente a “parlare” alla sua comunità.