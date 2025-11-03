Neonato positivo alla cocaina alla nascita: ricoverato a Lecce

LECCE - Un neonato, venuto alla luce il 17 ottobre scorso, è ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere risultato positivo alla cocaina alla nascita. I medici si sono insospettiti dopo aver notato che il piccolo tremava appena nato.

Il neonato è stato sottoposto a test tossicologici che hanno confermato la positività, mentre la madre è risultata negativa agli stessi esami. Il caso è stato segnalato alla Procura per i Minori, che ha attivato i servizi sociali del comune di residenza dei genitori, in provincia di Lecce. Al momento gli inquirenti non hanno ancora autorizzato la riconsegna del bambino alla famiglia.