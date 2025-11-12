Notte di incidenti nel Brindisino: ventenne muore a San Vito dei Normanni

– Notte drammatica sulle strade del Brindisino, contra San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica e Villa Castelli. Il bilancio complessivo è di un giovane deceduto e diversi veicoli coinvolti in danni più o meno gravi.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 23.25 sulla provinciale 46, a San Vito dei Normanni. Una Fiat 500 è finita fuori strada per cause ancora da accertare: il conducente, un ragazzo nato nel 2005, è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante.

Il secondo intervento è stato registrato alle 1.50 sulla SP 24, nel territorio di Ceglie Messapica. Una Fiat Punto si è schiantata contro un muretto a secco e si è ribaltata. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana, il conducente non era più presente sul luogo. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni dell’automobilista.

Il terzo episodio è avvenuto alle 3.10, sempre sulla SP 24, questa volta in agro di Villa Castelli. Una BMW è uscita di strada e si è ribaltata. Fortunatamente non si registrano feriti.

I rilievi dei tre incidenti sono affidati alle forze dell’ordine, impegnate nell’accertare le cause degli episodi avvenuti a poche ore di distanza.