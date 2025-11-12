Incendio a Taranto: in fiamme due auto al quartiere Paolo VI
TARANTO – Due auto, una Smart e una Mercedes, sono andate in fiamme nel quartiere Paolo VI, nel piazzale Tedesco. L’incendio ha danneggiato anche la parete di un edificio adiacente, ma fortunatamente non si registrano feriti.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause dell’incendio.
