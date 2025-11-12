Incendio a Taranto: in fiamme due auto al quartiere Paolo VI

– Due auto, unae una, sono andatenel quartiere, nel piazzale. L’incendio ha danneggiato anche la, ma fortunatamente non si registrano

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause dell’incendio.