Novello sotto il Castello 2025, partenza record: piazza gremita e visita del candidato Decaro

CONVERSANO – È iniziata nel migliore dei modi la quindicesima edizione di Novello sotto il Castello, con tre giorni dedicati ai sapori d’autunno, alle eccellenze enogastronomiche pugliesi e a un ricco programma culturale e musicale.

La prima giornata ha registrato un’affluenza straordinaria: fin dal tardo pomeriggio, un flusso continuo di visitatori ha animato le vie del centro storico, trasformate in un percorso tra profumi di vino, caldarroste e specialità tipiche. Piazza Castello, cuore simbolico dell’evento, è stata gremita fino a tarda sera, confermando l’importanza della manifestazione per la città e il territorio.

A testimoniare il rilievo dell’evento, la visita del candidato alla presidenza regionale Antonio Decaro, che si è intrattenuto tra gli stand dell’artigianato, dialogando con volontari, operatori e visitatori. “Regalare alla Puglia un appuntamento irrinunciabile che unisce tradizione, cultura e attrattività turistica – ha commentato Decaro – è un risultato straordinario”, accolto con calore dal pubblico.

La serata inaugurale ha unito musica, cultura e spettacolo: in Piazza Castello, i dj set di Paolo_M, Nesi, Carl Bee e la chiusura di Mirracle hanno animato la piazza, mentre all’Anfiteatro Belvedere l’IPERMETAL Stage ha ospitato Mr Fabris e il Conjunto_Subsantianigra, creando un’atmosfera coinvolgente. Piazza XX Settembre ha visto protagonista il NOVAENERGY Stage con Nicola Lovecchio DJ e Antonio Bucci & L’Insolita Band.

Grande partecipazione anche per l’arte e la cultura: mostre diffuse in centro storico, dalla Chiesa di Santa Chiara alla Villa Garibaldi e al Chiostro del Monastero di San Benedetto, itinerari culturali, visite guidate, apertura della Cripta e laboratori per bambini al polo museale MUSeCO hanno arricchito l’esperienza del pubblico.

Non sono mancati i protagonisti del gusto: stand enogastronomici, food truck e produttori locali hanno offerto degustazioni di vino novello, caldarroste e piatti della tradizione pugliese, creando un percorso sensoriale tra sapori e tradizioni.

Oggi, sabato 15 novembre, la seconda giornata del festival entra nel vivo con mostre, laboratori, percorsi artistici e attività per famiglie. La musica torna protagonista sui tre palchi principali: Piazza Castello ospita Paolo_M, Utopia dalla Serbia, Mark Hoffen dalla Francia e Leblanc; l’IPERMETAL Stage dell’Anfiteatro Belvedere vede Mr Fabris e i Kalascima; il NOVAENERGY Stage in Piazza XX Settembre propone Nicola Lovecchio DJ e Antonio Bucci & L’Insolita Band.

Novello sotto il Castello conferma così la sua capacità di unire enogastronomia, musica, arte e cultura in un evento che valorizza il territorio e coinvolge visitatori di tutte le età.