Tragedia a Corato: muore travolto da un camion il 27enne Enzo Acella

CORATO – Drammatico incidente ieri sera lungo la provinciale 231: a perdere la vita è stato Enzo Acella, 27enne del posto, investito da un camion mentre attraversava la carreggiata in direzione nord sulla complanare.

Nonostante l’immediato intervento del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e chiarire le ragioni della presenza del 27enne sulla strada in quel momento.

Il camionista, anch’egli residente a Corato, si è fermato per prestare i primi soccorsi. Gli accertamenti tossicologici e l’alcoltest hanno dato esito negativo. La comunità locale resta sotto shock per la tragica perdita.