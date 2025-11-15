Giornata Mondiale della Prematurità: si inaugura la foresteria dell’Ospedale “Di Venere” per le mamme dei neonati prematuri

BARI – In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, lunedì 17 novembre alle ore 10 la ASL Bari inaugurerà all’Ospedale “Di Venere” una nuova foresteria dedicata alle mamme dei neonati ricoverati in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, situata al 7° piano della palazzina B.

La struttura è stata progettata per offrire alle madri uno spazio accogliente e sicuro, dove poter sostare vicino ai propri bambini nei momenti più delicati del percorso di cura. L’iniziativa rafforza il modello assistenziale centrato sulla famiglia e sulla vicinanza affettiva, fondamentale per il benessere dei neonati prematuri.

All’inaugurazione interverranno Luigi Fruscio, Direttore generale ASL Bari; Michele Quercia, Direttore Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Di Venere; Maurizio Marra, Direttore medico di presidio; e Giuseppe Volpe, Direttore amministrativo di presidio.

A seguire, sarà possibile visitare la foresteria insieme agli operatori sanitari, ai volontari e alle famiglie.