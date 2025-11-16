Novello Sotto il Castello: Conversano celebra un’edizione da record e si prepara al gran finale

CONVERSANO - Conversano ha vissuto una delle giornate più affollate della storia recente di Novello Sotto il Castello. Sabato il centro storico è stato attraversato da un fiume di persone provenienti da tutta la Puglia, trasformandosi in un vero palcoscenico diffuso fatto di luci, profumi, musica e atmosfere suggestive. La partecipazione straordinaria ha confermato ancora una volta la manifestazione come uno degli appuntamenti culturali ed enogastronomici più attesi dell’autunno pugliese.

La città ora si prepara al gran finale, una domenica intensa sin dalle prime ore del mattino. Mercatini artigianali, esposizioni fotografiche e artistiche, visite guidate tra vicoli e monumenti, laboratori per bambini, degustazioni e percorsi culturali animano ogni angolo del centro storico. Il Village del Gusto continua a richiamare centinaia di visitatori grazie ai sapori tipici della stagione, al vino novello e alle immancabili caldarroste, protagoniste indiscusse di questa festa d’autunno.

L’atmosfera si accende grazie alla presenza della Compagnia Pachamama, che per tutta la mattina porta nel centro storico acrobati, clown, artisti delle bolle giganti, giocolieri e performer capaci di trasformare Conversano in un festival circense a cielo aperto. Alle loro esibizioni si aggiunge la Parata delle Mascotte nell’Anfiteatro Belvedere, molto attesa soprattutto dai più piccoli, mentre in Piazza Castello è prevista una sorpresa speciale che chiuderà il pomeriggio con un momento di festa condivisa.

Nel pomeriggio spazio all’incontro “Storie Dinamiche”, organizzato da Confcommercio Conversano nella Sala Convegni di San Benedetto. L’evento dà voce alle nuove generazioni dell’impresa pugliese, raccontando esperienze imprenditoriali che uniscono tradizione e innovazione. Sul palco saliranno realtà di successo come Conté Pizzeria, recentemente premiata dal Gambero Rosso, Lonigro Fruit, diventata un caso di comunicazione nazionale grazie alla valorizzazione dell’uva da tavola, e Stedepa Shop, una boutique che ha costruito la propria identità sulla ricerca estetica e lo stile. Ospite d’onore sarà Ettore Bassi, che insieme al conduttore Denny Boccuzzi offrirà spunti su comunicazione, futuro e radicamento nel territorio.

La musica accompagnerà la città fino a tarda sera con tre palchi distribuiti tra Piazza Castello, l’Anfiteatro Belvedere e Piazza XX Settembre. Nel cuore della città, Piazza Castello ospita l’ultimo grande evento musicale dell’edizione 2025, con una successione di performance che mescolano elettronica, atmosfere internazionali e sonorità contemporanee. Nel tardo pomeriggio il pubblico si scalda con il set di Paolo_M, seguito da Hasard. Il momento più atteso arriva con l’esibizione di DJ Fly, artista francese capace di trasformare la piazza in una dancefloor all’aperto sotto le mura del castello. A chiudere la serata sarà un live vibrante di Georgia Lee, perfetto per salutare l’edizione di quest’anno.

All’Anfiteatro Belvedere prende vita l’energia dell’Ipermetal Stage, dove Mr Fabris apre la serata preparando il pubblico ad accogliere una delle performance più iconiche del festival: quella dei Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania, celebri per la loro potenza ritmica e l’inconfondibile tradizione percussiva. In Piazza XX Settembre, invece, si respira un’atmosfera più urbana e spontanea: il pomeriggio viene animato dalle selezioni di Nicola Lovecchio DJ, mentre in serata la Route_99 Street Band trascina i presenti con fiati, ritmo ed energia contagiosa.

Con questa ricchissima giornata finale si chiude l’edizione 2025 di Novello Sotto il Castello. Conversano saluta un evento che ha saputo unire cultura, gastronomia, musica e spettacolo, regalando alla città e ai visitatori un’esperienza intensa, partecipata e piena di bellezza. L’appuntamento è già al prossimo anno, con la promessa di tornare a emozionare ancora una volta.