Nùma, un omaggio sincero e un po’ scanzonato a Simone Cristicchi

“Quando canta Simone Cristicchi” è il nuovo singolo di Lorenzo Pompili, in arte NÙMA, scritto insieme a Francesco Morettini e Vanessa Liodori e prodotto da Francesco Morettini per l’etichetta Mzk Lab.

A un primo ascolto, il brano può sembrare una critica ironica e pungente al panorama musicale contemporaneo. In realtà – spiega l’artista – si tratta di «una canzonetta in cerca di gloria, che gioca a prendersi sul serio».

Un omaggio sincero e un po’ scanzonato a Simone Cristicchi, artista da cui NÙMA dichiara di aver tratto ispirazione: «Caro Simone: di musica e di testo tu sei un gran maestro / ti dedico sto pezzo e spero che ricambierai la cortesia…»

Prodotto da MZK Lab e Casamusica San Gemini e diretto da Jacopo Mancini, il videoclip racconta il riscatto di un artista che, attraversando la solitudine e la disillusione, trova la forza di liberarsi da un sistema che imprigiona la creatività, trasformando il disincanto in una nuova, condivisa energia.

NÙMA (nome d’arte di Lorenzo Pompili) è un cantautore romano classe 1996, cresciuto a Sant’Oreste, tra le storie e i silenzi del Monte Soratte. La sua musica unisce la profondità della canzone d’autore italiana a sonorità indie-pop contemporanee, mantenendo sempre una scrittura sincera, diretta e viscerale. Con la band I Numeri a Caso, NÙMA ha calcato numerosi palchi e festival in tutta Italia, costruendo un percorso artistico riconoscibile per autenticità e forza interpretativa. Ama dire che scrive canzoni «per sincerità… e per risparmiare sull’analista».



