Nuovo Centro Comunale di Raccolta a Carbonara: approvato il finanziamento da 1,3 milioni di euro

BARI – È stata pubblicata sull’Albo pretorio comunale la determina che ammette a finanziamento il nuovo Centro comunale di raccolta (CCR) di Carbonara, previsto in via Livatino e finanziato con fondi PON Metro plus 2021-27 per un importo complessivo di 1.315.000 euro.

Il nuovo CCR sorgerà su un lotto inutilizzato di circa 6.600 metri quadrati, all’intersezione tra via Livatino e viale Donato Menichella, e sarà realizzato e gestito da Amiu Puglia. La struttura segue di poche ore l’approvazione di un altro CCR a Japigia, in via Papalia.

L’obiettivo del progetto è favorire una raccolta dei rifiuti più vicina e accessibile ai cittadini, incrementando la quantità e la qualità dei materiali differenziati. La nuova struttura permetterà di conferire rifiuti ingombranti, RAEE, vernici, batterie, materiali in metallo e vetro, carta e cartone, rifiuti vegetali, componenti elettronici, oli e grassi, farmaci scaduti, lampade a scarica, frigoriferi e televisori, oltre a consentire la registrazione degli accessi e dei conferimenti per la tariffazione puntuale.

Attualmente, il territorio di riferimento è servito da un centro mobile di raccolta che si sposta in diverse zone del quartiere. Il nuovo CCR garantirà un servizio più stabile e completo, agevolando le utenze domestiche e non domestiche e favorendo il recupero dei rifiuti che altrimenti finirebbero nello smaltimento tradizionale.

Oltre alle funzioni di raccolta, il centro sarà pensato come uno spazio fruibile dai cittadini, con un’area giochi attrezzata, un orto didattico, colonnine di ricarica elettrica e stalli per biciclette.

I CCR, strutture complementari alla raccolta porta a porta, contribuiscono a migliorare le prestazioni del servizio di igiene urbana, aumentando quantità e qualità dei rifiuti differenziati. Il progetto è inoltre finalizzato a supportare l’ottimizzazione del servizio e al raggiungimento, entro il 2026, del 70% di raccolta differenziata nel territorio.