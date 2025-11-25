Optimis Omnia: l’arte contemporanea pugliese in mostra a Trani

TRANI – Dal 6 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026, ilospita, la prima esperienza curatoriale di, artista contemporaneo e docente all’Accademia di Belle Arti di Roma. La mostra, inserita nel cartellone de “” a cura di, gode del patrocinio gratuito dellae del sostegno della

Ventidue artisti pugliesi, selezionati per la forza espressiva e la varietà dei loro linguaggi, compongono un racconto corale tra pittura, scultura, fotografia e installazioni, restituendo la vitalità e la complessità dell’arte contemporanea regionale.

«Questa esposizione – dichiara Agrimi – rappresenta il mio primo progetto collettivo, con ventidue artisti pugliesi. L’arte è un luogo dove tutto è possibile, e mostrare le opere significa avere il coraggio di offrire al pubblico ciò che nasce dalla dedizione e dalla passione».

Il percorso espositivo crea dialoghi inattesi tra le opere, alternando fotografia, pittura e scultura. Tra i lavori presenti, la fotografia di Giovanni Albore, la pittura di Pietro Capogrosso, le installazioni ironiche di David Cesaria, e le sculture di Pierluca Cetera, Paolo De Santoli e Pietro De Scisciolo, fino alle creazioni di Silvana Di Blasi, Francesco Rocco Ferruccio, Nicola Genco, Alessandro Suzzi, Iginio Iurilli, Nunzio Lobasso, Cristina Mangini, Mauro Antonio Mezzina, Massimo Nardi, Irene Petrafesa, Margherita Ragno, Carlo Michele Schirinzi e Federica Claudia Soldani.

Le sale del Palazzo, già custodi della Pinacoteca Ivo Scaringi, diventano così un luogo di dialogo tra opere e visitatori, restituendo un mosaico di linguaggi e visioni. Ogni creazione porta con sé la storia, il sacrificio e l’immaginazione dell’artista, trasformando la visita in un’esperienza immersiva tra provocazione e poesia.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00). I biglietti, disponibili al Botteghino di Palazzo Beltrani in via Beltrani 51, hanno un costo di 5 euro intero e 3 euro ridotto (minori, studenti, docenti, over 65 e soci partner). Con lo stesso biglietto si potrà accedere anche alle collezioni permanenti della Pinacoteca “Ivo Scaringi”.