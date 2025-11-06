“This Is Me”: Bari capitale della pace e del dialogo nel Mediterraneo

BARI – È stato presentato oggi, nella sala giunta di Palazzo di Città, il progetto internazionale “This Is Me – Pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo”, promosso da Never Give Up APS ASD con il patrocinio del Comune di Bari e in collaborazione con la Regione Puglia – Sezione ricerca e affari internazionali.

L’iniziativa punta a unire diplomazia, mondo accademico e arti performative per sostenere la pace, la cooperazione e le pari opportunità tra le sponde del Mediterraneo.

Tre gli appuntamenti in programma:

Sabato 15 novembre, alle ore 10, al Teatro AncheCinema di Bari, si terrà un convegno internazionale aperto al pubblico, con la partecipazione di consoli, ambasciatori, docenti universitari e rappresentanti di enti culturali dei Paesi mediterranei. Il confronto sarà dedicato ai temi della diplomazia culturale, delle migrazioni, dell’educazione e della cooperazione transnazionale. Tra i relatori: Ivan Ingravallo, Shefi Arjan Vasjari, Felice Alborghetti, Roberto Brandi, Serafina Grandolfo, Rosanna Quagliariello, Michele Indellicato e Lilla Bruno.

Sabato 29 novembre sarà la volta del workshop internazionale di danza, organizzato presso il Ballet Center e l’Accademia dello Spettacolo Unika. Una giornata dedicata al linguaggio del corpo come strumento universale di comunicazione e inclusione, con lezioni e incontri tenuti da maestri e coreografi internazionali: Stephen Delattre (Francia), Blerina Arbana Tusha e Anila Vasjari (Albania), Andrea Palombi (Italia).

Il gran finale sarà domenica 30 novembre, sempre al Teatro AncheCinema, con due spettacoli (alle ore 15.30 e 18.00) che vedranno protagonisti artisti e compagnie provenienti da Albania, Spagna e Italia, insieme ai finalisti dei concorsi Baridanza e Baricanta 2025. Una grande festa del canto, della danza e del folklore mediterraneo, simbolo dell’arte come linguaggio universale di pace.



