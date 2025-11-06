“This Is Me”: Bari capitale della pace e del dialogo nel Mediterraneo

Tre giornate di incontri, danza e spettacolo per promuovere cooperazione e cultura tra i popoli

BARI – È stato presentato oggi, nella sala giunta di Palazzo di Città, il progetto internazionale “This Is Me – Pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo”, promosso da Never Give Up APS ASD con il patrocinio del Comune di Bari e in collaborazione con la Regione Puglia – Sezione ricerca e affari internazionali.
L’iniziativa punta a unire diplomazia, mondo accademico e arti performative per sostenere la pace, la cooperazione e le pari opportunità tra le sponde del Mediterraneo.

Tre gli appuntamenti in programma:

  • Sabato 15 novembre, alle ore 10, al Teatro AncheCinema di Bari, si terrà un convegno internazionale aperto al pubblico, con la partecipazione di consoli, ambasciatori, docenti universitari e rappresentanti di enti culturali dei Paesi mediterranei. Il confronto sarà dedicato ai temi della diplomazia culturale, delle migrazioni, dell’educazione e della cooperazione transnazionale. Tra i relatori: Ivan Ingravallo, Shefi Arjan Vasjari, Felice Alborghetti, Roberto Brandi, Serafina Grandolfo, Rosanna Quagliariello, Michele Indellicato e Lilla Bruno.
  • Sabato 29 novembre sarà la volta del workshop internazionale di danza, organizzato presso il Ballet Center e l’Accademia dello Spettacolo Unika. Una giornata dedicata al linguaggio del corpo come strumento universale di comunicazione e inclusione, con lezioni e incontri tenuti da maestri e coreografi internazionali: Stephen Delattre (Francia), Blerina Arbana Tusha e Anila Vasjari (Albania), Andrea Palombi (Italia).
  • Il gran finale sarà domenica 30 novembre, sempre al Teatro AncheCinema, con due spettacoli (alle ore 15.30 e 18.00) che vedranno protagonisti artisti e compagnie provenienti da Albania, Spagna e Italia, insieme ai finalisti dei concorsi Baridanza e Baricanta 2025. Una grande festa del canto, della danza e del folklore mediterraneo, simbolo dell’arte come linguaggio universale di pace.

Durante la conferenza di presentazione, sono intervenuti Mario Beschi (direttore artistico del progetto), Giampiero Doria (direttore dell’Accademia Unika), Stefania Lombardo (direttrice del Ballet Center), Anila Vasjari, e Serafina Grandolfo (presidente del Comitato di Bari del Csi).

“This Is Me” nasce dall’idea che il Mar Mediterraneo – da sempre crocevia di popoli, culture e religioni – possa tornare a essere ponte di pace e cooperazione, e che l’arte e il dialogo siano gli strumenti più potenti per costruire un futuro condiviso.

📍 Iscrizioni e informazioni: nevergiveup.academy/this-is-me – Tel. 320 8533949 / 324 5690918.

