Ostuni, martedì 4 novembre la Festa delle Forze Armate
OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: l’Amministrazione comunale, d’intesa con le Associazioni Combattentistiche e d’Armi, ha programmato per martedì 4 novembre 2025 le celebrazioni della giornata delle Forze Armate e festa dell’Unità Nazionale.
Questo il programma delle celebrazioni:
- ore 10:00 Santa Messa presso la Chiesa delle Grazie
- ore 11:00 Omaggio alla stele del Milite ignoto (Parco delle Rimembranze)
- ore 11:15 Partenza del corteo verso il Monumento ai Caduti
- ore 11.30: Monumento ai Caduti: Inno nazionale eseguito dalla Banda Musicale "Città di Ostuni" e dal Coro "Antonio Legrottaglie"
- A seguire deposizione Corone di alloro e discorsi per la circostanza
- ore 12:00 Monumento ai Marinai (Viale dello Sport), deposizione corona di Alloro
La cittadinanza è invitata a partecipare.