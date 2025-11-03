'Nell'epoca della complessità', Pierluigi Fagan e Alberto Felice De Toni a Taranto



Pierluigi Fagan e Alberto Felice De Toni ospiti di eccellenza del Centro di Cultura per lo Sviluppo Lazzati e del Dipartimento Jonico UNIBA





TARANTO - Venerdì 7 novembre presso il Dipartimento Jonico, in via Duomo 259, un’intera giornata sarà dedicata alla conoscenza della complessità. Protagonisti due nomi illustri nell’esperienza e nella ricerca; Alberto Felice De Toni, già rettore dell’Università di Udine, città di cui oggi è sindaco, e Pierluigi Fagan, imprenditore ed organizzatore del Festival della complessità.





Il mondo e la realtà si rivelano decisamente interconnessi e interdipendenti. Quale visione e azione di una e per una realtà irrevocabilmente complessa? Il seminario, organizzato dal Centro di cultura per lo sviluppo "G. Lazzati" Aps Ets Taranto, insieme all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo società, ambiente, culture, vuole sollecitare una riflessione sull’era complessa che caratterizza il nostro tempo. "I problemi cruciali della nostra epoca: ecologici, sociali, politici, economici non possono essere studiati, osservati, impostati e capiti separatamente – sottolinea il Presidente del Centro Domenico Amalfitano - sono problemi sistemici, interdipendenti: aspetti di una unica realtà. Forse non lo percepiamo ancora, ma è in atto un radicale cambiamento di come concepire il mondo: non più composto di cose e di oggetti, di singoli elementi, ma da legami, punti da connettere".





Il Direttore DJSGA Paolo Pardolesi porterà il saluto iniziale della giornata.





Dalle ore 10:00 i professori Alberto De Toni e Mario Castellana dialogheranno con Pierluigi Fagan a partire dal testo di cui è autore: "Benvenuti nell’era complessa. Un faro acceso su Mappe e strumenti del pensiero per esplorare il mondo nuovo in formazione", ossia sulle relazioni che sono il perno di un sistema non più frammentario ma inclusivo, il cui senso è nel mettere insieme pezzi diversi piuttosto che isolarli.





Nel pomeriggio a partire dalle 16:00 al centro dell’incontro "La varietà necessaria del potere cooperazione e corresponsabilità come chiavi di successo delle organizzazioni" libro di Alberto Felice De Toni - Eugenio Bastianon, interverranno Antonio Messeni Petruzzelli, Francesco Moliterni, Davide Tabarelli, Valentina Lenoci. Introduce e modera Mario Castellana. Un dialogo su come cooperazione e corresponsabilità consentono quell’equilibrio dei poteri che permette di fronteggiare la complessità di un mondo in continua e veloce evoluzione.





Un appuntamento da non perdere per comprendere le nuove strade della conoscenza e della governance.