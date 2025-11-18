Parabita, donna trova un portafogli con 600 euro e lo restituisce alla proprietaria

Pubblicato:


PARABITA - Un gesto di onestà ha reso felice una pensionata di Parabita: una donna di 34 anni ha trovato in via Ferrari, vicino all’ufficio postale, un portafogli contenente documenti e 600 euro in contanti, e si è subito messa alla ricerca del legittimo proprietario.

La 34enne, desiderosa di restituire il borsellino, si è rivolta alla polizia locale che, in breve tempo, ha rintracciato la proprietaria, una pensionata convinta di avere ormai perso i soldi della pensione, ritirata appena due giorni prima. Denaro e documenti sono stati restituiti, suscitando grande gioia nell’anziana.

Il sindaco Stefano Prete ha voluto rendere omaggio alla giovane, che ha scelto di restare anonima, definendo il suo gesto “un piccolo grande gesto” e lodandone pubblicamente l’onestà e la correttezza.

