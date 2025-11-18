Parabita, donna trova un portafogli con 600 euro e lo restituisce alla proprietaria

La 34enne, desiderosa di restituire il borsellino, si è rivolta alla polizia locale che, in breve tempo, ha rintracciato la proprietaria, una pensionata convinta di avere ormai perso i soldi della pensione, ritirata appena due giorni prima. Denaro e documenti sono stati restituiti, suscitando grande gioia nell’anziana.

Il sindaco Stefano Prete ha voluto rendere omaggio alla giovane, che ha scelto di restare anonima, definendo il suo gesto “un piccolo grande gesto” e lodandone pubblicamente l’onestà e la correttezza.