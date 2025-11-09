Parto a sorpresa sull’ambulanza del 118 di Brindisi: mamma e bimba stanno bene

BRINDISI – Quello che era iniziato come un normale trasporto d’emergenza si è trasformato in un evento straordinario e felice: una bambina è nata a bordo di un’ambulanza del 118 della ASL di Brindisi, grazie alla prontezza e alla competenza dell’equipe in servizio presso la postazione di Carovigno.

L’intervento, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha preso una svolta inaspettata quando la giovane madre, di origini senegalesi, ha iniziato il travaglio durante il tragitto verso l’ospedale. In costante collegamento con la Centrale Operativa del 118, i sanitari a bordo hanno gestito con calma e precisione tutte le fasi del parto, portando alla nascita la piccola in piena sicurezza.

Pochi minuti dopo la lieta notizia, sul posto è arrivata anche l’automedica di Ostuni, pronta a fornire ulteriore supporto clinico e assistenza post-partum. Terminato il parto, mamma e neonata sono state trasferite in ambulanza presso l’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, dove entrambe sono state sottoposte ai consueti controlli medici. Le condizioni di salute di madre e figlia sono buone.

L’episodio ha suscitato grande emozione tra gli operatori sanitari del 118, che hanno voluto condividere la gioia per l’esito positivo di un intervento tanto delicato quanto straordinario. “È stata una grande emozione per tutti noi – raccontano i soccorritori –. Siamo abituati a gestire emergenze di ogni tipo, ma quando una vita nasce tra le nostre mani, tutto assume un significato diverso.”

Un evento raro, ma che testimonia ancora una volta l’alto livello di preparazione e umanità del personale dell’emergenza sanitaria pugliese, sempre pronto ad affrontare l’imprevisto con professionalità e cuore.