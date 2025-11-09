Il Prof. Giuseppe Carrieri riconfermato Presidente della Società Italiana di Urologia

FOGGIA – Il Prof. Giuseppe Carrieri, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia e Direttore del Dipartimento di Urologia Universitaria del Policlinico Foggia, è stato riconfermato Presidente della Società Italiana di Urologia (SIU). Dopo un primo mandato di successo, Carrieri continuerà a guidare la storica società scientifica per i prossimi quattro anni.

Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio non solo personale ma anche territoriale: il Prof. Carrieri è infatti il primo pugliese ad assumere la Presidenza della SIU in oltre cento anni di storia dell’associazione, punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca e la formazione in campo urologico.

Il profilo del Presidente

Nato nel 1960, il Prof. Carrieri si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nel 1985, per poi conseguire la specializzazione in Urologia nel 1988, sempre a Bari. Dopo significative esperienze di studio e ricerca all’estero – da Barcellona a Pittsburgh – ha proseguito la sua brillante carriera accademica in Puglia, tra Bari e Foggia, fino a diventare una delle figure più autorevoli della comunità scientifica italiana in ambito urologico.

Nel corso della sua attività, il Professore ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della chirurgia urologica mini-invasiva e robotica, promuovendo al contempo la formazione di nuove generazioni di specialisti e la crescita della ricerca clinica e traslazionale.

Le congratulazioni delle istituzioni

La Direzione Strategica del Policlinico Foggia, con il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pasqualone e la Direttrice Amministrativa Dott.ssa Elisabetta Esposito, insieme al Rettore dell’Università di Foggia, Prof. Lorenzo Lo Muzio, hanno espresso al Prof. Carrieri “le più vive congratulazioni e i più sentiti auguri di buon lavoro per la riconferma nel nuovo prestigioso incarico”.

La rielezione del Prof. Giuseppe Carrieri rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità accademica e sanitaria pugliese, confermando ancora una volta il ruolo di primo piano che l’Università e il Policlinico di Foggia rivestono nel panorama medico-scientifico nazionale.