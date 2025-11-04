PIRP San Marcello: al via i lavori di riqualificazione di via Salvemini da lunedì 10 novembre

BARI – Larende noto che sono in corso le operazioni di allestimento dell’area di cantiere per consentire, a partire da, l’avvio dei, nell’ambito del

Nelle prossime ore sarà installata la recinzione che delimita l’area di intervento. Le lavorazioni del PIRP riprendono dopo la recente sottoscrizione dell’aggiornamento della Convenzione con la società Pirp San Marcello srl, soggetto incaricato di completare le opere del programma, grazie al quale sono già stati realizzati la nuova sede della Ripartizione Patrimonio ed Erp, l’edificio di edilizia privata di via Fanelli e diverse opere di sistemazione esterna.

Il progetto prevede la riqualificazione complessiva di via Salvemini, con interventi finalizzati a migliorare accessibilità, sicurezza e qualità urbana. È previsto l’allargamento dei marciapiedi e la costruzione di rampe per garantire la piena accessibilità, la realizzazione di nuovi alvaretti e la piantumazione di circa settanta alberi. È inoltre prevista la creazione di un’isola spartitraffico centrale alberata, con la predisposizione per una nuova illuminazione a led, e la realizzazione di centosessanta nuovi posti auto.

L’obiettivo della Convenzione è il completamento del rifacimento dell’intero “Villaggio Re David”. I lavori inizieranno con il rifacimento di via Salvemini, che sarà realizzato per fasi, evitando la chiusura totale al traffico. Successivamente si procederà con gli interventi relativi ai lotti situati sul lato sinistro della via, in direzione via Fortunato, per poi completare il programma con la manutenzione dell’area a destra di via Salvemini. Le lavorazioni partiranno da via Omodeo, per proseguire verso via Orabona e risalire lungo via Salvemini in direzione opposta.

In concomitanza con l’avvio del cantiere, lunedì 17 novembre alle ore 17.30, l’Amministrazione comunale illustrerà i dettagli dell’intervento nel corso di un incontro pubblico presso la sala riunioni della sede della Ripartizione Patrimonio.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, con apposita ordinanza sindacale e per la durata di tre mesi, saranno in vigore alcune limitazioni temporanee alla circolazione. È previsto il restringimento di carreggiata su entrambe le direzioni di via Gaetano Salvemini nel tratto compreso tra via Omodeo e via Orabona, il divieto di fermata su ambo i lati nello stesso tratto e il limite massimo di velocità fissato a trenta chilometri orari per tutti i veicoli in avvicinamento alle aree interessate dal cantiere.

Dai divieti sono esclusi i veicoli dell’impresa esecutrice e delle sue subappaltatrici, nonché i mezzi delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle ambulanze durante i servizi di emergenza. Sono inoltre autorizzati al transito i veicoli al servizio di persone con disabilità o ridotta mobilità.

L’esecuzione dell’ordinanza dovrà essere coerente con l’avanzamento dei lavori, che non interesseranno entrambe le carreggiate contemporaneamente, ma procederanno per fasi successive, coinvolgendo tratti di strada consecutivi della lunghezza di un isolato per volta.