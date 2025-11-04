Lecce, ITS Academy Turismo: il gusto incontra i talenti per raccontare il territorio



6 novembre 2025 – ore 16.30, Villa Mellone, Lecce





LECCE - Il prossimo 6 novembre 2025, presso Villa Mellone – Sede Operativa ITS Turismo (via Giacomo Manzù, Lecce), si terrà l’incontro "ITS Academy Turismo – Il gusto incontra i talenti e nascono nuovi professionisti che raccontano l’identità del territorio ed esperienze uniche", un evento dedicato alla valorizzazione del turismo esperienziale e alla formazione di nuove figure professionali nel settore turistico e culturale.





L’appuntamento, fa parte del progetto Heritage Hub "Prima rassegna di percorsi culturali e storytelling salentino", sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia e promosso da Proloco Lecce Aps, in collaborazione con ITS Academy della Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività Culturali e Artistiche in collaborazione con Arfotur.





Il programma





Dopo i saluti e la presentazione dei nuovi percorsi ITS a cura di Giuseppa Antonaci (Presidente ITS Academy della Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività Culturali e Artistiche), si susseguiranno interventi dedicati alla promozione turistica integrata, alla formazione e alle nuove strategie per rendere il territorio una destinazione attrattiva.





Interventi previsti:





Prof. Cosimo Curto (Presidente Arfotur srl Milano): "Come trasformare il territorio in una destinazione turistica: gli itinerari enogastronomici, scuola e operatori a confronto"

Dott. Giovanni Serafino (Confindustria Lecce, autore del libro IN VIAGGIO): "Il sistema dell’offerta turistica nel Salento: quali itinerari"

Dott.ssa Cinzia Mazzotta (Associazione di Promozione Sociale UNIROCA): "Itinerari turistici possibili: l’esperienza del terzo settore"

Dott.ssa Maria Gabriella de Judicibus (Presidente Pro Loco Lecce APS e Consigliera UNPLI Puglia): "Un Heritage Hub per l’offerta turistica culturale del Salento in Puglia"

Dott. Ettore Bambi (Giornalista, Responsabile Portale Editoriale www.prolocolecce.it): "Il Portale Editoriale di promozione culturale territoriale"

Modera l’incontro il giornalista Antonio Soleti.





Partecipazione





L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email laprolocodilecce@libero.it o al numero 3515032693.





Obiettivi





L’evento intende mettere in dialogo istituzioni, operatori, scuole e associazioni per sviluppare nuovi percorsi di formazione e promozione turistica capaci di raccontare l’identità dei luoghi attraverso l’esperienza, il gusto e la cultura.

Un’occasione per costruire sinergie tra mondo della formazione e realtà produttive del territorio, puntando su sostenibilità, innovazione e competenze professionali di nuova generazione.



