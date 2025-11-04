Allo Zoosafari di Fasano nasce Thor, il fratellino della piccola Thara: la famiglia di gorilla si allarga

FASANO – Dopo il grande entusiasmo per la nascita della piccola, la prima gorilla nata in Italia dopo cinquant’anni, alloè tempo di un’altra splendida notizia: l’arrivo del suo, nato due mesi fa e presentato ufficialmente oggi sui canali social del parco.

“Dopo l’ondata di amore per Thara, diamo il benvenuto ufficiale al piccolo Thor, proprio nel giorno del suo 2° mese di vita”, si legge nel post pubblicato dallo Zoosafari, accompagnato da immagini e parole di grande affetto.

A settembre il parco aveva lanciato un sondaggio online per scegliere il nome della gorillina, nata lo scorso agosto, coinvolgendo migliaia di utenti sui social. Anche per il piccolo Thor, il nome è stato scelto con l’aiuto della community digitale, che ha risposto con entusiasmo all’invito del parco.

“Grazie di cuore a tutti voi per averci aiutato a scegliere un nome degno di un piccolo eroe! Un nome che richiama forza, vitalità ed energia, proprio come questo magnifico cucciolo che rende la nostra famiglia di gorilla più forte che mai”, prosegue il messaggio diffuso dallo Zoosafari.

La nascita di Thor conferma il successo dei programmi di conservazione e riproduzione delle specie a rischio portati avanti dal parco fasanese, uno dei più importanti d’Europa. La famiglia di gorilla dello Zoosafari continua così a crescere, simbolo di impegno, tutela e speranza per la salvaguardia di una delle specie più affascinanti e preziose del pianeta.