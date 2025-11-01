Sammichele di Bari: martedì 4 novembre la presentazione del libro-intervista “Una vita per vincere il cancro” del prof. Schittulli

SAMMICHELE DI BARI – La seconda presentazione in terra di Bari del libro-intervista, scritto dal prof., senologo-chirurgo e oncologo, presidente nazionale della, si terrànella(Piazza Vittoria, 2).

L’incontro è aperto alla cittadinanza e sarà introdotto dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale. A dialogare con il prof. Schittulli sarà don Francesco Necchia, parroco della Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine di Sammichele, mentre la moderazione sarà a cura del giornalista Michele Peragine.

Il volume, edito da Adda Editore, raccoglie 194 pagine di dialoghi tra il prof. Schittulli e il giornalista barese Danilo Quinto, affrontando temi di attualità legati alla prevenzione e alla lotta contro il cancro. Il libro, dedicato alla famiglia dell’autore, include numerose fotografie significative, anche in bianco e nero. In copertina, il prof. Schittulli è ritratto con il suo maestro e amico, prof. Umberto Veronesi.

I proventi derivanti dalla vendita del libro saranno interamente devoluti alle associazioni LILT operanti a livello provinciale e nazionale, con l’obiettivo di sostenere la prevenzione oncologica sul territorio.

Per informazioni è possibile scrivere a bari@lilt.it o telefonare allo 080/5210404.



