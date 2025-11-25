Premio Apulia Voice 2025: l’ottava edizione celebra la musica emergente al Teatro Orfeo di Taranto

TARANTO - Taranto si prepara ad ospitare l’, la manifestazione che da anni valorizza la musica emergente italiana e porta sul palco del Teatro Orfeo i migliori talenti nazionali. Ideato e promosso da, sotto la direzione artistica die la presidenza di, il premio è sostenuto dale gode del patrocinio die del, confermandosi un’eccellenza nella promozione della cultura musicale e artistica pugliese.

Music Conference: formazione e approfondimento

Al centro dell’edizione 2025 c’è la Music Conference, articolata in due giornate di incontri e masterclass dedicate alla musica come linguaggio universale. Sabato 29 novembre, presso il Museo Archeologico Nazionale MArTA, si terranno l’incontro “Dai giornali a TikTok: come si racconta la musica”, curato dalla giornalista Bianca Chiriatti, e la masterclass “Il ruolo del produttore nella musica attuale”, tenuta dal produttore Rory Di Benedetto, con focus su giornalismo musicale, social media e produzione artistica.

Domenica 30 novembre, al Circolo Ufficiali di Taranto, il discografico Renato Tanchis (Warner Music Italia) guiderà il talk “Dentro la Musica: viaggio nel mondo della discografia”, offrendo ai partecipanti un contatto diretto con il mondo dell’industria musicale. Tre appuntamenti di alto profilo che rinnovano la missione educativa e professionale del premio. Maggiori informazioni sul programma completo sono disponibili sul sito www.maeventipuglia.it.

La finale al Teatro Orfeo

La serata finale si svolgerà domenica 30 novembre alle ore 20.00, con apertura delle porte alle 19.00, e sarà condotta da Claudia Cesaroni, voce di Radionorba. La giuria sarà composta da Bianca Chiriatti, Renato Tanchis, Rory Di Benedetto e Antonello Boezio. Nel foyer del teatro, alle 17.00, spazio all’“Apulia Talk”, condotto dal giornalista Matteo Schinaia e trasmesso in diretta streaming su Ki.Fra TV, con interviste e anticipazioni sulla serata.

Quest’anno sono venti i finalisti, suddivisi in tre categorie: Junior (Sofia Donno, Mattia Vincenzo Mazzotta, Miriam, Flavia Monno, Nicolò Proto, Alessia Summa), Senior (Giorgia Battaglia, Davian, Sara Fabiano, Liz, Lucia Moramarco, Slam) e Inediti (Aries, Sarah Bongermino, Donatella Gregorio, Luna Storta, Nicky Rutigliano, Alessandra Orlando, Pepè, Viviana). Ad aprire la finale sarà Gea, vincitrice dello scorso anno nella categoria Inediti, giovane cantautrice e polistrumentista barese.

Ospiti e performance di alto livello

Tra gli ospiti principali, Gaia Gentile, cantautrice e performer di rilievo della scena pop italiana, presenterà brani del suo repertorio, tra cui l’ultimo singolo Sto Benone. Con una carriera internazionale che include tour in Brasile e oltre 100 milioni di visualizzazioni tra Spotify e YouTube, Gaia rappresenta una presenza di grande prestigio per il palco tarantino.

Non mancheranno momenti di alta intensità musicale con il violoncellista e compositore Luca Basile, artista di fama internazionale capace di fondere rock, pop, elettronica e metal in un linguaggio unico. Dopo una lunga tournée in Asia, Basile porterà al Teatro Orfeo la sua musica visionaria.

La serata sarà inoltre arricchita dal Coro dell’Associazione Blu Butterfly, che con la sua energia e sensibilità darà voce al tema dell’inclusione, dimostrando come la musica possa unire e abbattere ogni barriera.

Biglietti e informazioni

Il Premio Apulia Voice 2025, con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia e il patrocinio di Puglia Sounds, Nuovo IMAIE e Comune di Taranto, si conferma una delle manifestazioni musicali più importanti del Mezzogiorno, unendo formazione, spettacolo, inclusione e promozione del territorio.

I biglietti per la serata finale sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo e online sul circuito 2Tickets al link: https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1970245&prv=tes&set=t&car=&ide=1174.