Auto si schianta contro un gruppo di bovini sulla SP 581: ferita una donna, tre mucche morte

MARTINA FRANCA - Incidente nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 581, nel tratto che collega Martina Franca a Massafra. Un’auto con a bordo una coppia si è scontrata violentemente con una decina di bovini che si trovavano sulla carreggiata. L’impatto, avvenuto in un tratto completamente buio, non ha lasciato scampo a tre mucche, morte sul colpo.

La donna presente nell’abitacolo è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, dove le sue condizioni non risultano gravi. Il conducente, visibilmente sotto shock, non avrebbe riportato ferite serie.

La collisione è stata particolarmente violenta: gli animali, fermi sulla strada e non visibili per la mancanza di illuminazione, hanno sorpreso l’automobilista che non ha potuto evitarli. Le altre mucche coinvolte sono fuggite nel vicino bosco.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Martina Franca e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e coordinato le operazioni di soccorso e rimozione dei corpi degli animali e del veicolo distrutto. Il tratto della SP 581 è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, con pesanti rallentamenti.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire la provenienza del gruppo di bovini.