Prima volta al Sud Italia: a San Giovanni Rotondo eseguita la gastroplastica endoscopica con ablazione della mucosa gastrica
SAN GIOVANNI ROTONDO – Un importante traguardo nella cura dell’obesità è stato raggiunto presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è stata eseguita per la prima volta al Sud Italia una procedura endoscopica innovativa che combina la Gastroplastica Verticale Endoscopica (GVE) con l’Ablazione della Mucosa Gastrica (GMA).
La doppia procedura, già disponibile in soli altri tre centri di rilievo del Centro-Nord, offre un approccio mini-invasivo sicuro ed efficace, che agisce non solo sulla riduzione dello stomaco ma anche sulla componente ormonale e metabolica dell’obesità, intervenendo sulla produzione di grelina, l’ormone della fame.
Le prime pazienti trattate
Ieri mattina, due donne affette da obesità di secondo grado – una di 53 anni della provincia di Foggia e una di 20 anni della provincia BAT – sono state sottoposte con successo alla nuova procedura presso l’Unità di Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva. La GVE permette di ridurre le dimensioni dello stomaco del 70%, rallentando lo svuotamento gastrico, favorendo il senso di sazietà precoce e diminuendo l’assunzione di cibo.
L’ablazione della mucosa, eseguita con argon, gas inerte che non reagisce con i tessuti, riduce la secrezione di grelina e genera un miglioramento metabolico, particolarmente utile per pazienti con insulino-resistenza o diabete di tipo 2. In alcuni studi preliminari, l’effetto combinato della GVE e della GMA ha portato a una perdita di peso superiore al 25% del peso totale in 12 mesi, rispetto al 15-20% ottenuto con la sola gastroplastica.
Procedura mini-invasiva e sicurezza
L’intervento dura circa 80-90 minuti, viene eseguito in anestesia generale, non richiede incisioni chirurgiche e i sintomi post-procedura – nausea, crampi e modesto fastidio addominale – sono facilmente gestibili con terapia farmacologica.
“Questa procedura rappresenta un aiuto fisiologico importante, ma il successo a lungo termine dipende dal comportamento del paziente – spiega Francesco Perri, direttore dell’Unità di Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva –. Sono fondamentali controlli periodici, dieta progressiva, rieducazione alimentare, attività fisica regolare e supporto psicologico per massimizzare la perdita di peso e migliorare lo stile di vita”.
Un approccio multidisciplinare
La Gastroplastica Verticale Endoscopica abbinata all’Ablazione della Mucosa Gastrica si integra con i servizi già presenti presso Casa Sollievo, come l’Unità di Dietologia e Nutrizione Clinica e l’ambulatorio dell’Unità di Endocrinologia, supportati da un team multidisciplinare specializzato.
L’innovativa procedura rappresenta un passo avanti significativo nel trattamento dell’obesità, offrendo un’alternativa sicura e efficace alla chirurgia bariatrica, con benefici anche sulla componente metabolica e ormonale della malattia.