Prima volta al Sud Italia: a San Giovanni Rotondo eseguita la gastroplastica endoscopica con ablazione della mucosa gastrica

SAN GIOVANNI ROTONDO – Un importante traguardo nellaè stato raggiunto presso l’di San Giovanni Rotondo, dove è stata eseguita per la prima volta al Sud Italia unache combina lacon l’

La doppia procedura, già disponibile in soli altri tre centri di rilievo del Centro-Nord, offre un approccio mini-invasivo sicuro ed efficace, che agisce non solo sulla riduzione dello stomaco ma anche sulla componente ormonale e metabolica dell’obesità, intervenendo sulla produzione di grelina, l’ormone della fame.

Le prime pazienti trattate

Ieri mattina, due donne affette da obesità di secondo grado – una di 53 anni della provincia di Foggia e una di 20 anni della provincia BAT – sono state sottoposte con successo alla nuova procedura presso l’Unità di Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva. La GVE permette di ridurre le dimensioni dello stomaco del 70%, rallentando lo svuotamento gastrico, favorendo il senso di sazietà precoce e diminuendo l’assunzione di cibo.

L’ablazione della mucosa, eseguita con argon, gas inerte che non reagisce con i tessuti, riduce la secrezione di grelina e genera un miglioramento metabolico, particolarmente utile per pazienti con insulino-resistenza o diabete di tipo 2. In alcuni studi preliminari, l’effetto combinato della GVE e della GMA ha portato a una perdita di peso superiore al 25% del peso totale in 12 mesi, rispetto al 15-20% ottenuto con la sola gastroplastica.

Procedura mini-invasiva e sicurezza

L’intervento dura circa 80-90 minuti, viene eseguito in anestesia generale, non richiede incisioni chirurgiche e i sintomi post-procedura – nausea, crampi e modesto fastidio addominale – sono facilmente gestibili con terapia farmacologica.

“Questa procedura rappresenta un aiuto fisiologico importante, ma il successo a lungo termine dipende dal comportamento del paziente – spiega Francesco Perri, direttore dell’Unità di Gastroenterologia-Endoscopia Digestiva –. Sono fondamentali controlli periodici, dieta progressiva, rieducazione alimentare, attività fisica regolare e supporto psicologico per massimizzare la perdita di peso e migliorare lo stile di vita”.

Un approccio multidisciplinare

La Gastroplastica Verticale Endoscopica abbinata all’Ablazione della Mucosa Gastrica si integra con i servizi già presenti presso Casa Sollievo, come l’Unità di Dietologia e Nutrizione Clinica e l’ambulatorio dell’Unità di Endocrinologia, supportati da un team multidisciplinare specializzato.

L’innovativa procedura rappresenta un passo avanti significativo nel trattamento dell’obesità, offrendo un’alternativa sicura e efficace alla chirurgia bariatrica, con benefici anche sulla componente metabolica e ormonale della malattia.