Bari, successo per la sesta edizione di “Insieme per l’Oncologico”: solidarietà, emozione e risate per la ricerca

LUIGI GRIECO – La solidarietà ha illuminato ancora una volta Bari con la, l’evento organizzato dae dalla, presidente del, in collaborazione con altre associazioni locali. L’iniziativa, ospitata presso l’, ha raccolto grande partecipazione con l’obiettivo di sostenere i progetti dell’della città, rafforzando l’impegno verso la ricerca e il miglioramento delle cure oncologiche.

Emozione, memoria e speranza

La serata, con la sala gremita, è stata ricca di momenti toccanti: rappresentanti delle associazioni e alcuni pazienti hanno condiviso testimonianze personali, offrendo riflessioni e spunti di speranza. Un tributo speciale è stato dedicato a Roberta Patruno, amica degli organizzatori scomparsa prematuramente a causa di un tumore, la cui memoria continua a ispirare l’impegno per la ricerca e l’assistenza ai pazienti.

“La parola cancro fa ancora paura – ha dichiarato Cristina Maremonti – ma grazie al sostegno di sponsor e partecipanti, possiamo dare un contributo concreto alla ricerca e alla cura, mantenendo viva la speranza in chi vive la malattia”.

Risate e leggerezza con il teatro comico

Il momento clou della serata è stato lo spettacolo comico “Mi Separo 2”, portato in scena dalla Compagnia Piccola Ribalta. La commedia, sequel della precedente “Mi Separo”, offre uno sguardo umoristico e tenero sulla famiglia contemporanea occidentale, tra l’essere figli e diventare genitori, ambientata in un surreale invito a pranzo mai consumato.

In scena attori come Franco Spadaro, Simonetta Paolillo, Gianna Pellicciaro, Mimmo Altini, Nico De Carolis, Vincenzo Solla, Matteo Spadaro e Alessia De Tullio, con scenografie di Gianna Pellicciaro, hanno regalato al pubblico momenti di risate e grande tenerezza.

Solidarietà concreta

L’evento ha potuto contare sul supporto della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari e sulla generosità di sponsor e partecipanti. I proventi raccolti saranno destinati a iniziative per migliorare il percorso di cura dei pazienti oncologici, con un’attenzione particolare alla ricerca e prevenzione.

Chi desidera seguire da vicino le attività del CIF Metropolitano Bari e dei partner può consultare le pagine social del CIF Provinciale Bari, del CIF Bitritto e dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, che offrono aggiornamenti sulle iniziative dal 2019 a oggi.

Ancora una volta, la solidarietà ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per affrontare le sfide più difficili, offrendo supporto concreto e alimentando la speranza per chi combatte contro il cancro.