Storia e cultura, domani a Grottaglie Elio Dalto e l'Ambasciatore SMOM Amoruso in dialogo sui nove secoli dell’Ordine di Malta

GROTTAGLIE (TA) - L’attesa è finita. Manca solo un giorno al prestigioso appuntamento culturale promosso dal Centro Culturale Giuseppe Battista in collaborazione con Oraquadra.info.





Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 19.00, la Biblioteca S. Francesco De Geronimo (Via Karl Marx, 1) ospiterà la presentazione del saggio storico “In Nome della Croce. La militarità dell’Ordine di Malta: nove secoli di fedeltà e servizio” di Elio Dalto, Ufficiale e studioso.





Relatori e Coordinamento di Alto Livello

L’evento si preannuncia come un profondo viaggio attraverso la storia, la spiritualità e il servizio dell’Ordine di Malta.





Dopo i saluti istituzionali di Ciro Marseglia, Presidente del Centro Culturale Giuseppe Battista , l'incontro sarà coordinato da Lilli D’Amicis, Giornalista e Direttore di Oraquadra.info.





A dialogare con l'autore Elio Dalto sarà S.E. Francesco Maria Amoruso, Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) presso la Repubblica di Serbia.





Il Saggio: Dalle Crociate all'Eroismo Umanitario.Il volume di Elio Dalto è un saggio storico e documentale di primario valore, arricchito dalle prestigiose prefazioni di Fra Emmanuel Rousseau, Gran Commendatore del SMOM, e del Generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini. Il testo ripercorre con rigore la storia dell'Ordine, mettendo in luce:

- La trasformazione in milizia religiosa e il ruolo in momenti cruciali come la difesa di Malta e la Battaglia di Lepanto.

- L'evoluzione e l'attività contemporanea del Corpo Militare Italiano (ACISMOM) , tuttora Corpo Ausiliario dell'Esercito Italiano, con un focus sulle missioni umanitarie in contesti di guerra e calamità.

- I capitoli dedicati ad araldica, arte (con riferimenti a Caravaggio) e i simboli che incarnano la sintesi tra “eroismo e misericordia”.