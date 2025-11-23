Puglia al voto: aperti i seggi per le elezioni regionali. Quasi 4 milioni di elettori chiamati a scegliere il dopo-Emiliano

BARI - Sono ufficialmente aperti i seggi per le elezioni regionali pugliesi. Poco meno di quattro milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale, scegliendo così il successore di Michele Emiliano.

A pesare sul voto è soprattutto l’incognita dell’astensionismo, fenomeno già registrato nelle ultime consultazioni in altre regioni italiane e che potrebbe influire in modo significativo sull’esito finale.

Sono quattro i candidati in corsa per la presidenza, sostenuti complessivamente da tredici liste. L’elettore ha la possibilità di esprimere il voto disgiunto e, nel caso indichi due preferenze per i candidati al Consiglio regionale, queste dovranno essere necessariamente una maschile e una femminile, nel rispetto della normativa sulla parità di genere.

Oggi si potrà votare fino alle ore 23, mentre domani i seggi riapriranno dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura partirà lo spoglio delle schede.