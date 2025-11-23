Serie C, girone C: il Foggia cade 3-1 a Trapani e resta ultimo in classifica

- Il Foggia esce sconfitto per 3-1 dal “Provinciale” di Trapani nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C, al termine di una gara in cui i rossoneri pagano un avvio difficilissimo e non riescono poi a rientrare pienamente in partita.

La squadra siciliana parte fortissimo e dopo appena tre minuti trova il vantaggio con Giron, bravo a sorprendere Dalmasso con un preciso sinistro dalla distanza. I pugliesi accusano il colpo e al 9’ subiscono il raddoppio: Fischnaller approfitta di un’indecisione difensiva e insacca a porta vuota il 2-0.

Il Foggia prova a reagire e al 16’ Garofalo sfiora il gol con una conclusione insidiosa. La squadra di Cudini torna in partita al 35’, quando Minelli firma il 2-1 con una splendida girata mancina su cross di Ilicic. Ma la speranza dura poco: al 38’ Grandolfo, servito da Fischnaller, batte ancora Dalmasso con un rasoterra preciso che vale il 3-1 per il Trapani.

Nella ripresa i ritmi calano, ma sono ancora i siciliani a rendersi pericolosi al 20’ con Ciotti, che manca di poco il bersaglio. Il Foggia ci prova al 29’ con Fossati, ma il suo sinistro termina fuori. In pieno recupero, al 95’, Agnelli spreca una buona occasione per accorciare nuovamente le distanze.

Con questa sconfitta, il Foggia resta ultimo in classifica a quota 11 punti, in una situazione sempre più complicata.

I rossoneri torneranno in campo domenica 30 novembre alle 17:30 allo stadio “Zaccheria”, dove affronteranno il Cosenza nella sedicesima giornata di andata. Un match che potrebbe già rappresentare uno snodo fondamentale per la stagione.