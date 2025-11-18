PugliaIn Wedding Tourism e Promessi Sposi: due eventi che trainano l’intera filiera dei matrimoni in Puglia

BARI - La Puglia continua a confermarsi una delle destinazioni più dinamiche e attrattive nel panorama wedding nazionale e internazionale. I risultati della XXXIX edizione die del fuori salone– conclusosi domenica 16 novembre – raccontano di un settore in crescita, capace di generare ricchezza, relazioni e nuove opportunità di business per l’intera filiera.

Entrambi gli appuntamenti sono promossi da Pubblivela, in collaborazione con Assowedding e con il supporto di Pugliapromozione, impegnata da anni nella valorizzazione del territorio pugliese come destinazione privilegiata per chi desidera pronunciare il proprio “sì” in una cornice unica al mondo.

Promessi Sposi: la fiera che supera se stessa

Dal 6 al 9 novembre, nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante di Bari, “Promessi Sposi” ha accolto 25.500 visitatori, confermando un traino fondamentale per le coppie e per gli operatori del settore.

L’offerta espositiva è stata la più ampia di sempre: oltre 300 espositori, con un incremento del 20% rispetto alle precedenti edizioni, in rappresentanza di tutti i comparti del wedding – dagli abiti da sposa alle location, dal catering ai fotografi, dai viaggi alle bomboniere, dai gioielli ai fiori, fino all’arredo e alla bellezza.

«Siamo assolutamente soddisfatti dell’ottima riuscita di questa edizione» – ha dichiarato Gaetano Portoghese, patron dell’evento – «Promessi Sposi si conferma l’unica fiera settoriale italiana in grado di superare i numeri dell’edizione precedente. Il merito è degli espositori, che hanno reso il nostro Salone all’altezza del suo nome».

Tra i momenti più attesi, la presenza di Nathalie Caldonazzo. L’attrice e showgirl, futura sposa che convolerà a nozze in primavera proprio a Bari, ha visitato gli stand della fiera, soffermandosi sugli allestimenti e interagendo con pubblico e operatori.

PugliaIn Wedding Tourism: dieci wedding planner internazionali alla scoperta della Puglia

Dal 13 al 16 novembre si è svolta la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, ospitata al Metamare Resort di Mola di Bari. L’evento ha visto la partecipazione di 10 wedding planner internazionali provenienti da USA, Austria, Francia, Repubblica Ceca e Regno Unito, professionisti specializzati in destination wedding e interessati a includere la Puglia nei loro itinerari per le coppie straniere.

Il programma del fam trip è stato ricchissimo:

12 location visitate nelle province di Bari, BAT e Taranto

2 siti culturali esplorati (Bari Vecchia e Grotte di Castellana, quest’ultime abilitate anche alla celebrazione di matrimoni)

Food experience dedicate ai piatti tipici pugliesi

Wine tasting con etichette del territorio

Attività tradizionali pugliesi, tra cui danze e antichi mestieri come l’uncinetto

2 sessioni B2B con 20 aziende del settore

Cena di gala a Tenuta Pinto, momento conclusivo dedicato al networking

«Questo è l’obiettivo del nostro fuori salone» – ha concluso Gaetano Portoghese – «Far crescere la Puglia nel settore del turismo del wedding. I nostri ospiti, molti dei quali alla loro prima visita in regione, stanno già indirizzando le coppie verso questa meravigliosa destinazione. Il destination wedding è il futuro del turismo di lusso pugliese, e noi lavoriamo per renderlo realtà».

Un settore in continua espansione

L’esperienza ha generato entusiasmo e stupore tra gli ospiti: molti di loro hanno già avviato i primi contatti commerciali con location e fornitori pugliesi incontrati durante il tour.

I risultati di “Promessi Sposi” e di “PugliaIn Wedding Tourism” confermano la centralità del comparto wedding per l’economia regionale. La Puglia, grazie alla qualità delle sue produzioni artigianali, alla bellezza delle sue location e alla professionalità degli operatori, si posiziona oggi tra le mete più ambite per chi sogna un matrimonio da favola.