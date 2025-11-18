Calcio a 5, 6^ giornata campionato nazionale andata serie B girone G: Sammichele – Diaz Bisceglie 1-6



Vittoria larga e pesantissima per il Diaz Bisceglie, che conquista altri tre punti fondamentali e conferma l'ottimo momento di forma della squadra. Una prestazione solida, intensa e di grande carattere, che dà ulteriore morale al gruppo e continuità ai risultati.





I marcatori del match sono Davide Lovino, Sergio De Cillis, Silvio Dell'Olio, Salguero Jesús, il capitano Nico Pedone e, a coronare la giornata perfetta l'estremo difensore Giuseppe Di Ciaula, bravo a chiudere la porta e a riuscire a trovare il goal.